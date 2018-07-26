Принц Гарри и Меган Маркл возьмут 4-недельный отпуск

После того, как Меган Маркл публично поцеловала принца Гарри после победы на матче в поло, пара отправится в заслуженный 4-недельный отпуск вслед за принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Последний месяц лета британская королевская семья обычно проводит вне объективов фотокамер. В августе монархам позволено взять небольшой отпуск, чтобы путешествовать или просто отдохнуть от пристального внимания. Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже воспользовались возможностью отдохнуть от своих королевских полномочий. Пара вместе с тремя детьми и родными улетели на острова.

Поклонники королевской пары уверены, что 4-недельных отпуск станет возможностью для молодожёнов наконец-то провести свой медовый месяц. Со дня свадьбы прошло более двух месяцев, а у возлюбленных все ещё не было возможности провести время наедине. Появился слух, что Меган Маркл захочет посетить родину в день своего рождения. Актриса больше не сможет организовывать громкие вечеринки и будет обязана проводить праздник в кругу семьи. 4 августа герцогине Сассекской исполнится 37 лет.