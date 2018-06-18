Мужчина рассказал в Facebook, как убил кошку-ведьму

Вера в сверхъестественное свойственна большому количеству людей, которые способны принять непонятные вещи за мистические проявления. Однако один из пользователей Facebook решил пойти дальше, и объявил войну ведьмам.

Один из жителей Африки рассказал на своей странице в социальной сети о том, как он решил бороться с паранормальными явлениями. Он наблюдал за кошкой, которая перемещалась по ночам от одного дома к другому. Именно так по его словам должны действовать ведьмы, осуществляя своё колдовство пока люди спят. При этом, он уверен, что многие тёмные колдуны принимают форму домашних питомцев, чтобы незаметно проникать в дома.

Мужчина опубликовал снимки с кошкой, отметив тот факт, что первая из ведьм мертва. Он рассказал о том, что продолжает бороться со злом дальше, и попытается истребить его представителей как можно больше. Публикация мужчины вызвала широкий резонанс среди пользователей социальной сети, которые тут же накинулись на него с обвинениями.