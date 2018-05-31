Меган Маркл запретят праздновать день рождения с друзьями

Герцогине Сассекской придётся извиниться перед Амаль Клуни, Сереной Уильямс и Милли Макинтош за то, что не пригласит их на праздник в честь своего 37-летия.

36-летняя актриса не сможет организовать роскошную вечеринку по случаю своего дня рождения на следующей неделе. 4 августа герцогиня Сассекская отпразднует своё 37-летие в кругу королевской семьи. Данную традицию может нарушить лишь королева, в честь которой устраивают национальный праздник. Эксперт по королевскому этикету Ричард Фитцвильямс уверен, что девушка не будет устраивать грандиозную вечеринку, потому что не захочет отвлекаться от своих королевских обязанностей и гуманитарной помощи нуждающимся. В свой праздник Меган Маркл посетит свадьбу друга семьи Чарли Ван Страубензи и Дейзи Дженкс, где принц Гарри будет шафером.

В прошлом году Меган устроила сафари с будущим мужем принцем Гарри в Ботсване, Африка. Два года назад в свой день рождения актриса опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram забавное селфи с маской собаки и попросила поклонников брать домашних животных из приютов, а не покупать их. Теперь ей запретили вести собственный Instagram-аккаунт. Своё 33-летие принц Гарри скромно отпраздновал во дворце. Инсайдеры рассказали, что монарх не любит суету вокруг дней рождения.