В Чили трёх женщин лишили жизни во время марша за законность аборта

Сегодня, 09:14 \\ В мире

По мнению организатора марша Эль Силвы, виновником мог быть участники ультраправых сил Чили.

Группа лиц в капюшонах бросилась на женщин, а также сопровождающих шествие полицейских. Эль Сильва отметил, что его возмутило – в чилийской прессе о случившемся предпочли умолчать. Активист подчеркнул – нападение явно было не случайным, а спланированным. Более 40 тысяч женщин прошли через столицу Чили, Сантьяго, с плакатами, где провозглашалась свобода в плане возможности сделать аборт. До 2017 года такая процедура была незаконной в стране.

Далее допускалось делать аборт только в трёх случаях: если жизнь матери находится под угрозой, если плод не переживет беременность или если беременность является результатом изнасилования. Однако в последнем случае аборт допускался только в первые 12 недель беременности при условии, что девушке не больше 14 лет. С весны 2018 года президент Чили Себастьян Пиньера снова лишил женщин такой возможности, что и побудило их протестовать.

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Автор - Инесс Каминская
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