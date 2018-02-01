Во время «кровавой луны» на Британию обрушился сильный град

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Куски льда размером с мяч для гольфа падали с неба во время страшной грозы после нескольких недель аномально высокой температуры.

Несколько недель в Великобритании температура достигала отметки в 36 градусов Цельсия. Пользователь на своей странице в соцсети показал фотографию трёх огромных кусков льда после сильной бури в Йорке, Северный Йоркшир. Снимки вызвали большой ажиотаж. Многие писали, что такой град может с лёгкостью убить человека, если на большой скорости попадёт в голову.

Также синоптики предупреждали о сильных дождях во время «кровавой луны» над Южным Вудхемом. Ожидалось, что в отдельных частях Великобритании температура в тени будет 37,5 градусов Цельсия, но вместо этого на страну обрушился шторм, который парализовал движение. Железнодорожный тоннель под Ла-Маншем отменил ряд отправлений. В это время небо над Шотландией окрасилось в фиолетовый цвет, что положило конец длительной жаре, когда держалась рекордно высокая температура.    

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Автор - Марина Фёдорова
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