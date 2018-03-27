Очевидец снял на видео 3 НЛО в небе штата Невада

Сегодня, 20:11 \\ В мире

Пассажир самолёта увидел странные инопланетные огни, парящие над облаками, которые потом просто растворились в небе.

Путешественник снял на видео свой полёт в Лос-Анджелес. Пролетая на высоте 10 тысяч метров, очевидец заметил несколько странных огней над облаками. Сперва он подумал, что это иллюминатор отсвечивает что-то из салона самолёта. Мужчина решил снять видео на свой iРhone Х, чтобы удостовериться, что это материальные объекты. На видео можно чётко разглядеть 3 инопланетных корабля посреди небы.

Странные объекты парили над облаками и были похожи на сигнальные огни самолётов или истребителей. Очевидец предположил, что это произошло над штатом Невада. Мужчина не сомневается, что ему удалось запечатлеть летающие НЛО. Святящиеся точки держались рядом, но постоянно меняли расположение. Спустя 5-6 минут мужчина потерял объекты из вида. Самолёт летел со скоростью 800 километров в час.

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Автор - Марина Фёдорова
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