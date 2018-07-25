Кайли Дженнер перекрасила в оранжевый свой Mercedes G-Wagon за 220 тысяч долларов

Девушка купила Mercedes G-Wagon, однако он не сочетался с оранжевым Lamborghini. Цена автомобиля не помешала кардинально решить проблему.

Кайли Дженнер временно покрасила авто, которое обошлось ей в 220 тысяч долларов. 20-летняя участница реалити-шоу предупредила в своем Instagram, что оранжевый цвет останется не навсегда. Уже осенью она планирует вернуть машине изначальный вид. Также на своей странице она опубликовала фото с Mercedes и Lamborghini за 400 тысяч долларов. Такая сумма не удивляет фанатов, ведь состояние 20-летней Кайли Дженнер составляет 900 миллионов долларов. Свое состояние девушка сколотила с помощью компании Kylie's Cosmetics, которая занимается производством и продажей косметики.

Фанаты оценили обновлённую покупку Кайли Дженнер, отметив, что в такой цветовой гамме автомобиль смотрится только лучше, так как оранжевый неплохо сочетается с черным. Также поклонники спросили, будет ли миллиардерша перекрашивать машины в розовый цвет для маленькой дочери Сторми.