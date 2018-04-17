Лена Миро рассказала, как ущемляют армян в Азербайджане

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По словам блогера, из-за политических игр страдают музыканты и обычные люди, которые похожи на армян или являются гражданами Армении.

Лена Миро рассказала, как её близкую подругу не пропустили на паспортном контроле в Баку. Работники азербайджанского аэропорта долго обсуждали, похожа девушка на армянку или нет. После 3 часов было решено отказать в посещении страны. Славянке не удалось пройти паспортный контроль из-за больших глаз и тёмных волос.

Ущемление армян в Азербайджане носит не единичный характер. Местные жители возмущены тем, что певицу Зарифу Мгоян пригласили на международный музыкальный фестиваль «Жара» в Баку. Певице предложил участие один из организаторов – Эмин Агаларов. Поводом для возмущения стала армянская фамилия певицы, хотя девушка родилась в России. Азербайджанцы обещают устроить артистке бойкот за то, что в её репертуаре есть песня на армянском языке. Неизвестно, пропустят ли девушку на пограничном контроле.     

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Автор - Марина Фёдорова
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