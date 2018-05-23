Европейские инженеры разработали робота в помощь спасателям

Разработчики из Европы представили новый роботизированный девайс, который внешне представляет собой робота на четырёх ногах с колёсами на концах. Кроме этого, он оснащён двумя руками с манипуляторами.

Сообщается, что разработка, контролируемая оператором, создана для того, чтобы выполнять сложную физическую деятельность в рамках спасательных работ. Кроме того, что робот умеет ездить на колёсах, он обладает возможностью ходьбы на ногах и преодоления препятствий, что будет продемонстрировано в коне нынешнего года.

Технические детали не раскрываются, но подлинно известно, что девайс начинен большим количеством визуальных датчиков различных видов, а также широкоформатной камерой Microsoft Kinect. Полутораметровый робот способен работать без подзарядки два с половиной часа.

Для того, чтобы им управлять, разрабатывается система, которая состоит из экзоскелета для верхних конечностей и педалей для ног для того, чтобы контролировать перемещение робота, а также из шлема виртуальной реальности для считывания информации с датчиков.