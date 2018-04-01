Японский музыкальный коллектив создаёт музыку с помощью старых магнитофонов

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Многим известно, что создавать музыкальные шедевры можно не только с помощью инструментов, но и вещей, которые оказываются для этого неподходящими. Японский коллектив решил использовать для создания музыки старые носители, которые предназначались для её записи.

 Open Reel Ensemble не использует привычные всем гитары, барабаны или пианино для создания своих хитов. Вместо этого японская группа решила использовать старые плёночные кассеты, которые были широко распространены в 70-х годах прошлого столетия. Стоит отметить, что к созданию музыки подобным образом коллектив пришел случайно. Около 15 лет назад одному из участников группы дали пару старых магнитофонов.

Музыкант случайно споткнулся об один из них, после чего попробовал прокрутить барабаны с плёнкой самостоятельно, и услышал странный звук. Ему это показалось это достаточно интересной идеей, и он понял, что магнитофоны могут стать своеобразным музыкальным инструментом.  

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Автор - Павел Селивёрстов
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