Призрак в доме писательницы ответил людям, которые на него охотились

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Писательница из США, которая проживает в городе Альбукерке, стала часто замечать необычные явления в своем доме. Она заподозрила, что в строении полно призраков и обратилась к экспертам, о чем вскоре пожалела.

Специалисты по работе со сверхъестественными явлениями посетили дом и исследовали его на предмет чего-то необычного. В комнатах были расставлены датчики, которые улавливали малейший звук или колебание. Первые сутки слежка не дала результатов, тогда охотники за призраками изменили тактику. Они подсветили помещение с помощью обычного фонарика, и тогда были получены шокирующие данные.
Призрак выдал свое присутствие включением и выключением фонарика. Позднее видеозаписи были пересмотрены, а шифр со светом удалось декодировать. Оказалось, что это была специальная азбука, которая позволила привидению оставить ответ людям. Он поздоровался и подтвердил, что мертв. Больше ничего узнать не удалось. Из документов на дом известно, что его построили в 1942 году, а прежним его хозяином был летчик.

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Автор - Попова Дарья
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