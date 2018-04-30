В британском суде женщину не смогли развести с 80-летним супругом, с которым она несчастлива

Жительница Великобритании не смогла выиграть судебное разбирательство, в котором боролась за собственное счастье. Сообщается, что в Верховном суде была отклонена апелляция 68-летней Тини Оуэнс, которая несколько лет разводится со своим 80-летним супругом.

Известно, что женщина живёт в браке с Хью Оуэнсом в течение сорока лет, однако шесть лет назад она поняла, что не хочет больше жить с этим мужчиной и задумалась о разводе, а в 2015 году Тини съехала от своего мужа. Согласно её заявлению, семейная жизнь с Хью перестала приносить ей радость и женщина стала чувствовать себя глубоко несчастной. Однако законодательство Уэльса и Англии не предусматривает одобрение бракоразводного процесса по этой причине.

Среди подходящих критериев, на которые опирается суд в этом вопросе, - супружеская измена, выходящее из рамок поведение партнёра и раздельное проживание мужа и жены как минимум в течение пяти лет. Учитывая, что Хью и Тини разъехались три года назад, то суд их разведёт не раньше 2020 года, что не удовлетворило ни женщину, ни её адвоката. Тем временем Министерство юстиции также заинтересовалось этим делом для усовершенствования системы бракоразводного процесса.