Эксперты назвали самый райский остров на планете

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Издание Travel Leisure составило рейтинг лучших курортных островов мира. Сообщается, что к 2025 году сохранится тенденция отдыха в Азиатских странах. При составлении данного рейтинга специалисты интересовались мнением опытных туристов, и смогли определить самые комфортные острова для путешествий.

 Курорты оценивали по таким критериям, как интересные места острова, природа, продукты питания, и отношение местных жителям к туристам. По всем вышеперечисленным критериям лучшим признали остров в Индонезии Яву. Путешественники утверждают, что каждый турист найдёт на острове, что-то для себя. Здесь сочетаются удивительной красоты природа и древние храмы, при этом гостиничные услуги отвечают всем стандартным требованиям. На территории Явы проживают приблизительно 140 млн. жителей. Стоит отметить, что рейтинг составляют каждый год, Ява попал в него в первый раз и сразу на первое место. В лидирующую тройку вошли ещё три индонезийских курортов. Популярный среди российских туристов остров Бали, занял второе место. Бронзу получили Ломбок. Также эксперты отметили Мальдивы и Уаихеке. Помимо них в рейтинг включили ещё 10 райских островов.

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Автор - Валерия Лисичкина
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