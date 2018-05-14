Сеть шокировала потерянная кошка, которая вернулась домой спустя 13 лет

Пользователи Сети Facebook были шокированы от новой истории с потерянной кошкой, которая произошла в английском городе Глостер. Сообщается, что животное, которое пропало 13 лет назад, успешно вернулось домой.

Семья из Глостера рассказала, как потеряли свою 17-летнюю кошку в 2005 году и долгое время пытались найти, но все было безуспешно. Однако спустя ровно 13 лет домашний питомец вернулся обратно в семью. Владельцы надеялись, что кошка Уиллоу будет наслаждаться проживанием с ними, но ее смерть наступила раньше, чем ожидалось.

Сообщается, что кошка скончалась через три дня после того, как вернулась домой. Ветеринары установили, что Уиллоу не смогла перенести сердечный приступ и скончалась во сне.