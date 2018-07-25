Санкции США против России не будут смягчаться - Помпео

В США не допускают того, что антироссийские санкции могут быть пересмотрены и в итоге смягчены. Кроме того, после публикации документа о непризнании Крымского полуострова территорией Российской Федерации госсекретарь Майк Помпео признал документ как официальную государственную политику США.

Помимо этого, в так называемой «Крымской декларации» находится призыв к России о прекращении «оккупации полуострова». Тем временем официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что данные документы не являются долгосрочными, сравнив данный проект с планом действий по ядерной программе в Иране и Парижское соглашение по климату.

Законопроекты, принятые экс-президентом США Бараком Обамой, в одночасье были изменены в противоположном направлении действующим главой государства Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что в Белом доме рассказали о переносе встречи президентов США и Российской Федерации.