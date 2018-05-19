На аукцион выставили личный тренировочный комплект Брюса Ли

Личный учебный тренировочный комплект Брюса Ли, включая его колодки, гантели и маску для лица, будет выставлен на продажу на аукционе. Согласно данным американских СМИ, за уникальный комплект планируют выручить 65 000 долларов.

Сообщается, что личный комплект для обучения боевыми искусствами Брюса Ли уйдет с молотка в конце этого месяца, где на аукционе поклонники получат возможность купить личные перчатки, часы, гантели, маску и другую экипировку легендарного актера. Коллекция принадлежит одному из близких друзей Ли Хербу Джексону.

Несколько предметов, которые будут продаваться на аукционе, были изготовлены самим Джексоном, чтобы помочь Брюсу Ли в его интенсивных тренировках, поскольку стандартная экипировка не могла выдержать силу удара легенды боевых искусств. После смерти Ли оборудование было возвращено Джексону и теперь его могут приобрести поклонники кунг-фу.