Создателей "Формы воды" больше не обвиняют в плагиате сюжета

В Федеральном суде Соединённых Штатов Америки было принято решение относительно авторов фильма «Форма воды». Сообщается, что судебная коллегия во главе с Перси Андерсоном отклонила иск о плагиате от сына создателя пьесы «Позволь мне услышать твой шёпот».

Напомним, разбирательство было инициировано в феврале Дэвидом Зинделем, который обвинял создателей киноленты в копировании сюжета, главных героев и ключевых элементов из литературного произведения, которое было написано полвека назад. По словам автора фильма Гильермо дель Торо, он не слышал о существовании пьесы, которую он якобы скопировал.

Согласно судебному заключению, исследуемые произведения имеют значительные отличия между собой, а те отрывки, которые совпадают, являются слишком общими, поэтому они не обладают отдельными авторскими правами.

Известно, что в «Форме воды» главная сюжетная нить развивается вокруг человека-амфибии, который является подопытным на территории военной базы, а в пьесе «Позволь мне услышать твой шёпот» аналогичные действия совершаются с дельфином. В обоих произведениях главным героем является уборщица.