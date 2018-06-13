Кейт Миддлтон раскрыла секрет похудения после трех беременностей

Герцогиня Кейт Миддлтон не перестает восхищать поклонников, которые поражены, с какой скоростью супруга принца Уильяма рожает детей и приходит в привычную физическую форму. Как оказалось, секрет Кейт прост и доступен каждому.

Герцогиня Кембриджская сказала, что худеет очень легко и просто, при этом всегда находится с детьми и не тратит времени на тренажерные залы. Более того, Кейт Миддлтон не признает строгие диеты и не мучает свой организм жиросжигающими препаратами или детокс-смузи. По словам герцогини, она просто часто играет с детьми в догонялки, а потому все время находится в активном движении.

«Я просто бегаю за детьми», - призналась Кейт Миддлтон. По слухам, сразу после рождения третьего ребенка герцогиня на следующий день отвела принца Джорджа в школу. Также недавно Кейт заметили во время благотворительного матча в поло, когда Миддлтон бегала за принцессой Шарлоттой.