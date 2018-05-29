Первый ЭКО-ребёнок родился 40 лет назад

С момента рождения первого ЭКО-ребёнка прошло 40 лет. Британка, родившаяся искусственным путем, до сих пор находится под наблюдением журналистов.

Первым ребёнком, родившимся с пробирки, стала британка Луиза Браун. С момента рождения женщина находится под пристальным вниманием журналистов. По словам женщины, она родилась без каких-либо отклонений и никогда не жаловалась на свое здоровье. Сейчас британка живет с супругом и двумя детьми, которых женщина родила природным путем. Журналисты часто шутили о том, не тесно ли ей было в пробирке. Однако Луиза Браун с улыбой относится к таким шуткам, говоря, что её жизнь ничем не отличается от обычной.

Первый ЭКО-ребёнок родился в России, когда Луизе было 8 лет. С тех пор в РФ проводится тысяча подобных процедур в год. В мире начисляется более 6 млн детей, рожденных таким способом.