Принц Гарри и Элтон Джон создадут проект по борьбе со СПИДом

Известный британский певец и член британской королевской семьи объявили о создании проекта «MenStar Coalition» по борьбе со СПИДом.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что всемирно известный британский певец Элтон Джон и принц Гарри объявили о своем решении создать проект по предотвращению распространения синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД), направленного в основном на лечение мужского населения страны. Проект будет называться «MenStar Coalition», как сообщает телеканал Sky News.

В одном из интервью Элтон Джон заявил о том, что данная проблема в основном распространена среди молодого поколения, потому как, по статистике, именно в этой возрастной категории число заболевших СПИДом только растет с каждым днем, а не падает.

Герцог Гарри Сассекский отметил, что это будеттрудная, но крайне важная и необходимая работа.

Интересно, что запуск этого проекта состоялся в рамках Международной конференции по СПИДу, которая проходит в эти дни в столице Нидерландов.

Напомним, что в конце прошлого месяца в английском Винздоре прошел благотворительный бал в честь двадцать пятой годовщины создания Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Среди гостей было множество звездных персон, в числе которых были супруги Бэкхем, Эд Ширан и Мария Шарапова.