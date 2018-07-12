Израиль сбил сирийский истребитель

Израильские военные сбили сирийский истребитель, который пересек воздушную границу на два километра вглубь Израиля.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что над государством Израиль был сбит сирийский истребитель «Сухой», который пересек воздушную границу между двумя странами и устремился в центральную часть Израиля на два километра.

Как сообщает Интерфакс, истребитель был сбит с помощью противовоздушного оборонительного комплекса «Пэтриот». Израильскими военными были выпущены две ракеты, которые в итоге сбили истребитель.

На настоящий момент ничего не сообщается о судьбе экипажа.

Напомним, что ранее было сообщено о сиренах воздушной тревоги, которые сработали на Голанских высотах. Государства Сирия и Израиль находятся в конфликтных отношениях с момента провозглашения последнего в 1948 году. За это время страны сражались в нескольких крупных международных войнах, а также были вовлечены непосредственно в военные конфликты.