Российская писательница стала лучшим фантастом Европы

Российская писательница Анна Старобинец признана лучшим фантастом в Европе. Девушка стала лауреатом Европейской премии в области научной фантастики.



Анна Старобинец известна миру своими произведениями «Переходный возраст», «Убежище 3/9», «Живущий» и др. Писательница выбрала для своего творчества несколько серьезый жанров фантастика, мистика, хоррор и магическкий реализм. Также среди работ девушки есть детские книги.

По словам писателя Андрея Рубанова, автора книги «Викинг», награда, полученная Анной, является вполне заслуженной. Однако известность девушки распространена в Европе больше, нежели на родине. Так, в Эстонии существует фан-клуб Анны Старобинец.

Победители были названы по итогам фестиваля «Еврокон», проведенного во Франции. Премия состоит всего из четырех номинаций, одну из которых заняла российская фантастка. Обладателем «Гранд мастера Европы» стал француз Жерар Клейн. Победу в номинации за лушуюэкранизацию получил режиссёр фильма «Валериан и город тысячи планет».