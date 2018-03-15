В Ирландии обнаружен еще один Стоунхендж

Следы еще одного памятника культуры были обнаружены в графстве Мит, недалеко от 5000-летней неолитической гробницы под названием Ньюгранж.

Стоунхендж в Ирландии был найден фотографом Энтони Мерфи. Ему 44 года, и он рассказал, что пришел в восторг, когда обнаружил на своих снимках свидетельства интересного строения. Мерфи поделился, что даже смеялся от настигнувшего его волнения.

О необычной находке высказался археолог из Дублинского университета Стивен Дэвис. По его словам, памятник присущи не только характерные черты британского Стоунхенджа, но и также новые необычные детали. После осмотра строения было установлено, что у ирландского сооружения, как и у Стоунхенджа в Уилтшире, есть расположенные по кругу ямы и столбы.

Скрытый ранее ландшафтный рисунок стало возможным разглядеть из-за жаркой погоды, которая показала следы древних сооружений на островах. О планах раскопок пока ничего не сообщается, поскольку строение расположилось на ферме. Для начала нужно согласовать с собственником участка все необходимые вопросы. За последние несколько недель летняя жара благоприятно сказывается на развитии археологии.

Ранее сообщалось, что погода помогла обнаружить места, где находились лагери и аэродромы во время Второй мировой войны, показав их очертания. Также к находкам можно отнести обнаружение викторианского сада в Ланкашире.