Балерины на перекрестках: приобщать к искусству в Мексике решили необычным способом

Одна из промоутерских компаний Мехико предложила креативный способ привлекать местных жителей к искусству. В течение нескольких недель на улицы столицы будут выходить балерины.

Во многих странах власти задумываются о том, как приобщить граждан к искусству и культуре. Но с непрекращающимся развитием науки и техники это становится делать все сложнее с каждым днем. Некоторые в силу своей природно склонности любят искусство, находят его и самостоятельно им увлекаются. Однако встает вопрос, что делать с теми, кому нужен небольшой толчок для проявления интереса. Нельзя же людей силой заталкивать в театры.

Руководство одной из промоутерских компаний в Мексике решило пойти иным путем. Они придумали акцию, в соответствии с которой известные балерины будут выходить на оживленные улицы столицы и выступать на глазах у местных жителей. Активное движение уже началось. Так, четыре танцовщицы показали представление на одной из самых длинных улиц мира Инсурхентес. Происходило это следующим образом. Чтобы не отвлекать водителей от дороги, балерины исполнили несколько танцевальных движений из «Танца маленьких лебедей» в то время, пока на перекрестке горел красный свет.

Выступление привлекло огромное количество прохожих. Все останавливались и наблюдали за происходящим. А после завершения танца толпа разразилась громкими овациями и аплодисментами.

Сообщается, что такие выступления продлятся в Мексике до конца августа. Помимо балета Петра Ильича Чайковского, уже были исполнены танцы из таких известных произведений, как «Дон Кихот» и «Щелкунчик». Акция носит название «Театральность в городском пространстве».