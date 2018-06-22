Британка разошлась с мужем и стала бодибилдером

Британка Ванесса Страйк резко похудела и стала бодибилдером. После кардинальных изменений девушка развелась со своим мужем, о чем нисколько не пожалела.

На протяжении долгого времени Ванесса Страйк занималась танцами и спортом, поэтому проблем с фигурой у нее не было. Однако после свадьбы супруг девушки получил работу в другом городе, куда они переехали вместе. Из-за стресса британка начала много есть, в результате чего набрала 40 килограмм.

По словам Ванессы, она переживала непростое время, расставшись с семьей, друзьями и любимым увлечением. Девушка не контролировала своё питание, употребляя большое количество кексов на своей работе и готовя ужин из трех блюд.

Переломным моментом в жизни британки стало заболевание ее матери. Только тогда девушка пересмотрела отношение к своей фигуре и личности. Ванесса начала заниматься спортом дома, поскольку стеснялась идти в спортзал. Британка совмещала тренировки со спортивным питанием. Вскоре работа девушки над собой обвенчалась успехом. Она стала тренером и стала участвовать в соревнованиях по бодибилдингу.

Ванеесса Страйк развелась со своим мужем, поскольку чувствовала себя запертой в браке. Однако девушка не расстроилась расставанию с супругом. По словам британки, к ней вернулась прежняя страсть к жизни.