"Чудо": В Иерусалиме из Стены Плача вывалился 100-килограммовый кирпич

Отмечается, что площадку для молитв уже закрыли, на месте происшествия уже развернули работы члены Управления древности. В результате инцидента никто не пострадал.

СМИ сообщили о том, что в понедельник, 23 июля, в Иерусалиме из Стены Плача вывалился огромный кирпич, вес которого достигал более 100 килограмм. Он рухнул на специальную площадку, которая предназначена для общественных молитв, прямо перед молящейся женщиной. К счастью, булыжник не причинил вреда женщине, он просто упал и раскололся рядом с ней.

Примечательно, что градоначальник Иерусалима сразу же назвал происходящее чудом, ведь кирпич вывалился сам по себе, без человеческого воздействия. Отмечается, что на месте происшествия уже работают сотрудники спецслужб, а также члены Управления древности. Они пытаются предотвратить дальнейшее разрушение Стены Плача, а также избежать человеческих жертв в случае опасности.