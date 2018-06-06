Самолет, летевший в Москву, столкнулся со стаей птиц

Пассажирский самолет, который следовал по маршруту Шымкент-Москва, неудачно встретился над Казахстаном с птицами.

Возвращаясь из Казахстана, авиалайнер внезапно наткнулся на неожиданное препятствие, которое могло нанести транспортному средству и пассажирам серьезные повреждения, которые бы могли прервать полет.

Самолет столкнулся со стаей птиц. Это произошло на взлете. Когда судно проходило через летящих птиц, командир сообщил, что почувствовал сильный удар по корпусу авиалайнера. У экипажа возникли предположения, что птицы могли нанести не только внешний, но и внутренний ущерб, в особенности не исключались повреждения элементом механизации крыла. При этом члены экипажа слышали вибрация в движке. Однако командир судна принял решение продолжить полет.

После благополучного приземления в столице самолет был тщательно осмотрен. Есть опасения, что его могут на некоторое время отстранить от полетов, чтобы уладить возникшие неполадки. Пилоты, комментируя случившееся, отмечают, что хоть случай и не считается нормальным в практике, такое происходит довольно часто.

Это не первый случай, когда авиалайнер встречается с опасностью столкновения с пернатыми, находясь в воздухе. Напомним, в прошлом году самолет совершал посадку в Пулково, когда в него врезалась птица. Сообщалось, что никто из пассажиров не пострадал. Однако воздушная обитательница повредила летательный аппарат, оставив в нем большую дыру.