Китай создает подлодки с искусственным интеллектом

Сообщается, что работа над беспилотным подводным судном ведется по заказу правительства Китая в рамках программы повышения боеспособности Народно-освободительной армии с помощью технологий искусственного интеллекта.

Разработчики сообщают, что новая субмарина будет достаточно большой, но при этом ее создание обойдется недорого. По предварительным данным, окончание работы над подлодкой планируется на следующее десятилетие. В качестве задач, которые сможет выполнять судно на основе искусственного интеллекта, называют разведку, поиск мин, а также уничтожение кораблей противника.

Руководители проекта подчеркивают, подводные беспилотники не придут на смену традиционным субмаринам, но будут с ними конкурировать. Возможно, что некоторые функции впоследствии они полностью возьмут на себя, а какие-то оставят для обычных подлодок. Это предстоит выяснить уже после создания первых моделей и их испытаний.

Создатели поделились, что для управления беспилотной субмариной вообще не нужен будет человек. Когда подводное судно получит задание, оно самостоятельно будет определять маршрут следования, глубину, на которой необходимо плыть, встречные корабли и т.д. Периодически будет необходима связь с главным центром управления для корректировки и обновления информации, но проект основывается на исключении человеческого вмешательства в функционирование подлодки.