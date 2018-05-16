Стало известно, что принц Уильям пообещал принцессе Диане перед её смертью

На днях королевские биографы впервые рассказали о тайном обещании принца Уильяма своей матери принцессе Диане. Об этом передают британские СМИ.

Как оказалось, юный принц Уильям в возрасте 14 лет пообещал леди Диане вернуть ей титул, которого принцесса лишилась после развода со своим супругом принцем Чарльзом. Старший сын пообещал Диане, что когда станет королем, ей снова вернут титул «Её Королевское Величество». Об этом также знал и дворецкий Пол Баррелл, который служил леди Диане.

Однако Уильям так и не смог выполнить своё обещание. Принцесса погибла в страшной катастрофе через три года после обещания её сына. Леди Диана больше никогда не сможет увидеть сына на британском троне, а Уильям не сможет вернуть матери королевский титул.