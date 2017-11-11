Великобритания для безопасного секса будет прививать девочек и мальчиков от ВПЧ

Великобритания вошла в список стран, которые будет более тщательно относиться к безопасной сексуальной жизни своего населения.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – инфекция, которая передаётся половым путём. Ранее 16 стран заявили о том, что прививать от инфекции они будут не только девочек в подростковом возрасте, но и мальчиков. На важности такого шага давно настаивали врачи многих стран. В том числе и в России. На программу вакцинации власти Великобритании выделят 20 миллионов фунтов стерлингов, а начнётся она с сентября 2019 года.

Следует отметить, что в календарь вакцинаций России эта процедура не входит ни для кого. Отдельные регионы РФ пытались узаконить вакцинацию, но часто процесс завершался на этапе пробного года вакцинаций. Российские мамы опасаются, что прививка сделает их детей бесплодными.