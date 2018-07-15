Во время грозы НЛО попало на видео недалеко от Мексики

Мужчине из США удалось запечатлеть нечто, что прорывалось сквозь облака с огромной скоростью.

Видео, опубликованное в Сети, комментирует друг автора ролика. Как стало известно, НЛО появилось в 20 милях к границе с Мексикой на юго-востоке штата Аризона. По видео заметно, что на местность надвигалась сильная гроза. Затянутое грозовыми тучами небо искрило молниями, когда в кадре появился неизвестный объект.

Комментатор видео несколько раз даёт зрителю просмотреть фрагмент, на котором можно увидеть, как что-то с неимоверной скоростью появляется из ниоткуда. Присмотревшись, становится заметно, что объект появляется из облаков и устремляется к земле. В Сети предположили, что это могла быть небольшая молния, хотя логичных объяснений любители НЛО придумать пока не смогли.