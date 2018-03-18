«Мёртвые души»: В Зимбабве зарегистрировано 900 тысяч «призрачных» избирателей

Для проведения честных выборов правительство Зимбабве решило внедрить идентификацию избирателей по отпечаткам пальцев. Но как показывает практика, даже самые современные методы можно обойти.

Выборы в Зимбабве состоятся 30 июля 2018 года, а регистрация избирателей началась значительно ранее. Сделано это для того, чтобы успеть внедрить биометрическую систему идентификации избирателей, которая должна была обеспечить максимальную легитимность мероприятия. Однако опросы показывают, что даже её можно обойти.

«Мёртвыми душами» зарегистрировано огромное количество человек – 900 тысяч несуществующих избирателей должны будут придти на участок и отдать свой голос. Создать «призрачных» граждан для системы удалось благодаря дублированию граждан с изменением даты рождения, а также были созданы новые или изменённые идентификационные номера. Благодаря такому трюку на выборы могут пройти совсем не так, как народ Зимбабве проголосует на самом деле.