Самая избалованная собака Британии стала владельцем лодки и трех автомобилей

За короткую жизнь стаффордширского бультерьера на него было потрачено 52 000 долларов. У собаки есть множество нарядов, и даже собственный транспорт.

Хозяин называет своего питомца Принцессой Клеопатрой и устраивает ей самую роскошную жизнь. У собаки есть 65 нарядов и 175 пар солнцезащитных очков. Она передвигается только в коляске за 1970 долларов, так что ее лапы никогда не пачкаются. Недавно Клеопатра отпраздновала свой седьмой день рождения. Её хозяин Энтони Уэлш потратил 1313 долларов на подарки. Бультерьер играл с лучшими теннисными мячами. Кроме того, теперь у животного есть автоматическая установка подачи еды и собственный горный велосипед. На дне рождении Клеопатры была организована пляжная вечеринка на побережье Мерсисайд, куда пригласили ее друзей, бульдога Фрэнка и его владельца Тони Грина.

Повседневная жизнь избалованной собаки не менее роскошная. Она ест лучшую еду, ей делают массаж и поют песни. Недавно питомец стал владельцем трех автомобилей и лодки. Как сообщает ее хозяин, он одинок и собака стала для него дочерью, поэтому он делает для нее все возможное и тратит на Клеопатру все деньги.