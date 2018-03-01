«Маленькая проказница»: охотникам за привидениями удалось зафиксировать настоящие паранормальные явления

Сообщается, что расследование паранормальных явлений прошло не так гладко, как планировалось изначально.

В ходе эксперимента в баре Royal William охотники за привидениями смогли столкнуться с настоящим проявлением потустороннего мира. В эксперименте принимали участие 24 человека, среди которых были медиумы, что обеспечивало полную безопасность смельчакам. Всё происходило ночью, что особенно пугало добровольцев.

Когда все были готовы начать эксперимент и все приборы были расставлены, началось что-то необъяснимое. Все, кто принимал в нем участие, почувствовали внезапный, беспричинный и очень сильный страх. Охотники были удивлены, так как за всю их карьеру они с подобным еще не сталкивались. Было принято решение вступить в диалог с призраком. «Здесь кто-нибудь есть? Дайте знак», - произнёс исследователь. В тот же миг датчики зафиксировали признаки паранормального.

Одна из версий, что могло разозлить маленькую проказницу – выброшенная кукла девочки.