«Кардашьян осталась в стороне»: Уроженка Швеции стала обладательницей самой большой попы

Наташа Краун из Гетеборга ест пиццу, спагетти и шесть килограммов Нутеллы в месяц, чтобы добиться фигуры своей мечты.

Уроженка Швеции оставила Ким Кардашьян далеко в стороне. Наташа Краун официально стала обладательницей самой большой попы. Модель много ест и одновременно занимается в спортзале, чтобы поддерживать себя в форме. На данный момент попа девушки в обхвате составляет 180 см. Врачи сказали, что ей придётся поправиться на 25 кг, если она хочет сделать повторную пересадку жира в ягодицы. У Наташи уже было три липофилинга – косметической процедуры, когда жир из одного участка тела пересаживают в другой.

21-летняя Наташа Краун зарабатывает на продаже фотографий и видео с собственным участием. На них девушка крупным планом демонстрирует попу, которая может занимать весь экран. Первую косметическую процедуру девушка сделала в 20 лет. Сейчас Наташа признаётся, что стала зависимой. «Я чувствую лёгкий дискомфорт, но мне не кажется, что моя попа большая. Я определённо хочу её увеличить», - сказала блондинка в интервью. Девушке нравится чувствовать на себе взгляды окружающих, ведь только так она может почувствовать себя сексуальной.