11-летний россиянин покорил членов жюри британского "Голоса"

Большое впечатление на жюри конкурса "Голос" в Великобритании произвел Ярослав Якубчук. К юному конкурсанту повернулись сразу трое наставников.

Иногда случается, что не сникавшие признания отечественные таланты на территории нашей страны отправляются покорять мир в другие государства. Так произошло и в этот раз. 11-летний Ярослав Якубчук выступил в прошлом году в популярном телешоу «Голос.Дети» не вызвал эмоций у наставников проекта и не прошел этап слепых прослушиваний. Однако парень не отчаялся и решил попытать счастье за рубежом.

И первым в его списке оказался британский «Голос». Ярослав надеялся на успех, но такого результата не ожидал даже он.

Мальчик вызвал восторг жюри и публики своим выступлением. Он обратился к классике, исполнив арию Nessum dorma («Пусть никто не спит») из знаменитой оперы Пуччини «Турандот». На Ярослава обрушился шквал аплодисментов. Похвалой юное дарование не обделили и члены жюри. Среди повернувшихся были популярный рэп-исполнитель Уильям Адамс, британская певица Пикси Лотт и английский музыкант Дэнни Джонс.

Отмечается, что Ярослав не только прошел слепые прослушивания, которые состоялись 15 июля, но и одержал верх в первом этапе батлов, исполнив с двумя другими конкурсантами знаменитую песню группы Evanescence, ставшей в свое время хитом, Bring Me To Life. Батлы прошли 19 июля. Теперь мальчика ожидает следующий этап состязания. Для него откроет свои двери полуфинал телешоу, который состоится 20 июля. Примечательно, что у участников совсем не будет времени на отдых. Ведь успешно преодолевшим полуфинал, уже на следующий день ждет решающее выступление за денежный приз в размере 30 тысяч фунтов.