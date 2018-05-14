Израиль: ХАМАС ждет "крупная и болезненная" боевая операция
Министр обороны Израиля сообщил о ближайших действиях военных на территории сектора Газа.
Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что ВВС Израиля начали масштабную операцию по уничтожению палестинских боевиков на территории сектора Газа.
Как сообщил официальный представитель армейской пресс-службы, эти действия были выполнены по причине «пограничного инцидента», за который должно поручиться движение ХАМАС.
Стоит отметить, что незадолго до этого события израильские военные силы попали под обстрел, производимый снайперами с территории анклава. На данный момент остается неизвестным число жертв армии Израиля.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сделал сообщение о вынужденном проведении "крупной и болезненной" боевой операции.