Готическая свадьба на Алтае напугала туристов на пляже

Отдыхающие на пляже возле озера в городе Яровом стали свидетелями странного шествия, ужаснувшись людям в черных плащах и масках. Оказалось, что все не так страшно, а даже, наоборот, торжественно. Это всего лишь свадебная процессия.

Отдых туристов на западе Алтайского края нарушила странная процессия. Около 10 человек были одеты в черные плащи и маски и несли в руках факелы. Очевидцы испугались жуткого шествия, осторожно делая фотографии и сразу же выкладывая их в социальные сети.

Снимками в социальных сетях проявили небывалый интерес. Однако впоследствии оказалось, что напрасно. Мрачное шествие оказалось лишь частью свадебной церемонии. Молодожены приняли необычное решение для стилистики своего праздника, решив оформить его в готическом стиле и устроить целое представление.

Свидетели с интересом обсуждали увиденное как с находившимися рядом на пляже, так и на своих страничках в интернете. Одни отнеслись очень компромиссно к выбору жениха и невесты. «Почему бы и нет», - комментирует один из пользователей, который убежден в том, что каждому свое. Другие с удовольствием отмечали креатив новобрачных. Ведь практически все свадьбы проходят очень традиционно. «Зато уж точно запомнится на всю жизнь», - уверена одна из свидетелей. А здесь решили пойти иным путем. Однако многие сошлись на том, что зрелище было жутким и вовсе не подходит для такого торжественного и радостного мероприятия, как свадьба.