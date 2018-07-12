Отели в Испании уберут систему all inclusive из перечня услуг

С пьянством туристов теперь начнут бороться и испанские отели. Они грозят отменить систему all inclusive из-за неконтролируемого поведения иностранных граждан.

Помочь властям в борьбе с буйными туристами теперь могут и гостиницы. Правительство Майорки и Ибицы убеждено, что иностранные граждане слишком часто попадают в неприятные ситуации, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Из-за них находится под угрозой и сеть популярных испанских курортов. Этому способствует распространенная почти во всех отелях Испании система all inclusive, благодаря которой алкоголь льется без остановки.

Мнения специалистов по этому вопросу разделились. Одни убеждены, что стоит совсем отказаться от услуги «все включено», поскольку из-за нее туристы чувствуют себя чуть ли не «королями островов». Другие уверены, что столь кардинальные меры применять не стоит. Можно ограничиться лишь внесением корректировок в уже устоявшийся механизм, чтобы не отменять его полностью.

Правительство Испании также призывает владельцев отелей запрещать различные популярные алкогольные акции. Например, «два по цене одного» или «счастливые часы». Поскольку, считают власти, это только способствует распространению алкоголя и риску приведения туристов в неадекватное состояние.

Ранее сообщалось, что правительство Испании было вынуждено изменить законодательство в пользу ужесточения. Причиной опять-таки были пьяные туристы, которые не умеют держать себя в руках после очередной порции спиртного. Местные жители неоднократно жаловались на то, что иностранцы под действием алкоголя не видят ничего особенного в том, чтобы ходить голыми. Мэр Майорки принял радикальное решение: запретить продавать на острове спиртное и устраивать пьяные вечеринки на улице. В случае нарушения предусмотрен штраф.