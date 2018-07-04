В США продали город-призрак, чтобы сделать туристический рай

В городке Серро-Гордо два столетия назад проживали и работали шахтеры, но с тех пор он является заброшенным местом, куда никто не приезжает. Однако нашлись те, кто захотел приобрести город-призрак в надежде построить туристический бизнес.

Покупка города-призрака показалось успешным решением сразу для нескольких инвесторов, поэтому им пришлось составить уникальные планы по реконструкции и постройке туристического рая. Агентство недвижимости выбрало победителей, Брента Андервуда и Джона Бира, которые согласились купить территорию в 122 гектара и 22 постройки за 1,4 миллиона долларов. Сделку заключили 13 июля. Брент Андервуд и Джон Бир планируют восстановить некоторые здания и превратить их в отели. Также будет проведена вода, электричество, установлен Wi-Fi. Проект предполагает проводить мероприятия, сохраняя уникальный стиль западных городков, кроме того планируется не разрушать историческую ценность местности.

Серро-Гордо находится в штате Калифорния, США, он был основан в 1865 году. Богатые месторождения серебра привлекли несколько компаний, однако город был практически полностью уничтожен в 1870 годах во время сильного пожара. Бизнес провалился из-за падения цен на рынке. Это привело к росту уровня преступности и все жители выехали.