В Ирландии открылась выставка личных вещей Курта Кобейна

Семья Курта Кобейна открыла выставку личных вещей музыканта. Таким образом родственники фронтмена группы Nirvana хотели показать его милую и непосредственную натуру.



Экспозиция под названием «Взрослеющий Курт Кобейн» открылась в ирландском Ньюбридже. Место выставки выбрано не случайно, поскольку музыкант имел ирландские корни. По словам матери исполнителя Уэнди О’Коннор, экспонаты показывают то, каким человеком был Курт Кобейн до получения мировой славы. На открытии выставки также присутствовали сестра музыканта и его дочь.

Вниманию посетителей представлены детские рисунки, фотографии, одежда, написанные от руки тексты и другие предметы быта лидера рок-группы. Также среди экспонатов расположился полосатый свитер, в котором Курт Кобейн снялся в клипе на песню «Smells Like Teen Spirit». Кроме этого поклонники музыканта могут увидеть его награды и даже автомобиль.

Ранее личные предметы исполнителя не были показаны общественности. Посетить выставку можно до 30 сентября.