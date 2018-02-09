Студенты обвинили автора "Маугли" в расизме

В Британии студенты Манчестерского университета решили закрасить стихотворение Редьярда Киплинга, расположенное на стене студенческого союза. Воспитанники учебного заведения обвинили автора в расизме.



По словам сотрудника студенческого союза Сары Хан, автор книги о Маугли известен своим расистским стихотворением «Бремя белого человека» и другими работами, оскверняющими достоинство представителей других рас. В связи с этим, студенты закрасили настенестудсоюзастихотворение «Если», принадлежащее перу Редьярда Киплинга.

Поверх закрашенных строк воспитанники университета написали стихотворение активистки США Майи Энджелоу «Я поднимаюсь». По мнениюстудентов, произведение Киплинга было неуместным на стене университета, названного в честь южноафриканского борца с расизмом. Воспитанники учебного заведения учитывали также то, что руководство университета не посоветовалось с ними по поводу размещения работы автора.