В Англии выставили на торги золотую медаль "За Титаник"

В Англии на торги выставили медаль за спасение людей в катастрофе «Титаника». Начальная стоимость медали составляет десятки тысяч фунтов стерлингов.

Сегодня, 19 июля, стало известно о том, что в Англии пройдут торги, на которые выставлена золотая медаль за спасение пассажиров «Титаника». Как стало известно, начальная цена этой награды составляет более двадцати тысяч фунтов стерлингов, что приравнивается к тридцати двум тысячам американских долларов.

По словам аукционеров, этой медалью был награжден начальник интендантской службы королевского почтового судна "Карпатия" Эрнест Браун. Сама медаль изготовлена из 14-каратного золота американской ювелирной компанией в 1912 году.

Почтовое судно «Карпатия» первым пришло на помощь тонущим пассажирам лайнера «Титаник». Было спасено более семисот человек от гибели в холодной воде.

Напомним, что трагедия на «Титанике» произошла из-за столкновения с айсбергом в начале апреля в 1912 году. В результате этого кораблекрушения погибло около полутора тысяч человек. На момент своего создания лайнер считался самым большим кораблем в мире и одним из самых быстрых в своем роде.