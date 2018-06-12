В Британии собака вернулась домой спустя 5 лет после пропажи

Скампи нашли в 209 километрах от дома на улицах Лондона, после чего успешно вернули владельцам. Воссоединение хозяев с питомцем произошло спустя пять лет после того, как собаку украли.

Кокер-спаниель пропал больше пяти лет назад. Как сообщают владельцы, они не рассчитывали увидеть его снова, особенно после того, как прошло пять лет. Хозяева не знают, что было с собакой в течение всего этого времени. Скорее всего, Скампи жил на улице, так как его нашли именно среди других бродячих собак. Прохожие сняли кокер-спаниеля на видео, так как решили, что породистые собаки не могут быть бездомными. Именно в сети владельцы и нашли своего питомца, о чем сразу же написали в социальных сетях. Как сообщает хозяйка, ее переполняют эмоции и она благодарна всем, кто их поддержал.

За историей воссоединения счастливых хозяев и Скампи наблюдали подписчики со всего мира. Они оставляют исключительно положительные отзывы и пишут, что наблюдали за жизнью собаки с еще большим интересом, чем за знаменитостями.