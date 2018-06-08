В Калифорнии в красном вине обнаружили отголоски радиационной аварии на Фукусиме

В красном вине сорта Каберне-совиньон был обнаружен цезий-137. Этот элемент возникает при делении урана-235. После аварии в Японии и других ядерных катастроф именно цезия-137 больше всего оказывалось в атмосфере Земли.

Элемент часто находили в разной пище и напитках. С его помощью даже стали проверять возраст продукта. Например, предполагали, что в молодых винах его не будет – последняя масштабная радиационная авария была в 2011 году. Уровень вреда, принесённый взрывом на АЭС Фукусимы в Японии, сравнивали с Чернобыльской катастрофой. На винах, производимых в Калифорнии, отголосок трагедии тоже отразился.

Эксперты, исследовав бутылки с этим напитком производства 2009-2017, обнаружили большое количество цезия-137 в тех образцах, что сделали вскоре после катастрофы. Правда, в напитках, произведённых позже, радиоактивный элемент хоть и в меньшем количестве, но тоже нашли. Специалисты отмечают – цезия-137 в таком вине достаточно немного, и обнаружить его можно, только проведя сложный анализ.