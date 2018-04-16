Павел Дуров вошел в список самых влиятельны людей мира

Американский журнал Fortune обнародовал рейтинг самых влиятельных людей мира возрастом до 40 лет. 25-ю строчку в списке занял российский разработчик Павел Дуров.



Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram оказался в рейтинге «40 до 40», опубликованном на официально сайте издания. По данным Fortune, Павел Дуров имеет полное право называться «российским Цукербергом». Кроме этого, американское издание отметило борьбу разработчика с запретами в России и Иране.

Еще одним россиянином, занявшим 22-е место в рейтинге, стал основатель Ethereum Виталий Бутерин. Создатель платформы попадает вданный список уже на протяжении трех лет.

Первое место рейтинга разделили Марк Цукерберг и Кеви Систром разработчики культовых сервисов Facebook и Instagram.