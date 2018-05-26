Новый закон во Франции запретит использовать телефоны во всех учебных заведениях

Французские законодатели выполнили одно из предвыборных обещаний Эммануэля Макрона, которое заключалось в запрете на использования телефонов во всех целях, кроме образовательной.

Во Франции 18 июля депутаты пришли к соглашению по поводу закона, который ограничивает использование телефонов во всех учебных заведениях – от начальной до высшей школы. Министр образования Жан-Мишель Бланк называет этот закон «решением 21 века», ведь он разрешит школам самостоятельно решить, как ограничить использование гаджетов. Среди возможных вариантов наиболее популярными являются сдача устройств при входе в школу, а также требование не доставать телефоны из рюкзака. Как сообщают представители партии Макрона, ограничивая детей в использовании смартфонов, они защищают их от опасного интернет-контента, а также помогают сохранить здоровье. Кроме того, законодатели пытаются бороться с тем, что использование помощи гаджетов в учебных заведениях приводит к резкому ухудшению качества образования будущих специалистов.

Противники закона сообщают, что он является только «косметической» попыткой решить эти проблемы, и в реальных условиях будет игнорироваться. Некоторые напомнили, что у школ уже есть возможность запретить использование мобильных телефонов, которая не дала абсолютно никаких результатов. Итоговое голосование по законопроекту состоится 26 июля в Сенате и 30 июля в Национальном собрании.