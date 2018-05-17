Власти Беларуси хотят отказаться от расширения сети придорожного сервиса

Стратегия развития от Минтранса заключается в улучшении качества и расширении спектра предоставляемых услуг.

Согласно статистике, в Беларуси в начале года функционировали 482 заправочных станций, 75 гостиниц, 537 магазинов, 602 кафе и ресторанов и 82 СТО. Власти уверены, что увеличение конкуренции не способствует улучшению сервиса, поэтому хотят отказаться от расширения сети заведений. Ранее речь шла об увеличении расстояния между объектами придорожного сервиса. Представитель Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев рассказал, что власти нацелены на уничтожение нездоровой конкуренции и создании комплексных объектов.

Международная практика показывает, что наращивание количества придорожного сервиса не приведёт к его улучшению. Владельцам таких заведений стоит задуматься о расширении спектра предоставляемых услуг и их качестве. Головнев предлагает оборудовать заправки душевыми кабинами, которые будут пользоваться спросом у дальнобойщиков во время рейсов.