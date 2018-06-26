Опасная гигиена: Женщине ампутировали ногу из-за пореза при бритье

Обычная процедура гигиены для женщин обернулась в кошмарный сон для британки по имени Таня Черновуков. 43-летняя женщина сама попросила ампутировать её ногу.

Женщина поделилась, что в 2014 году, когда она брила ноги обычной бритвой, она случайно оставила порез на коже. Он был незначительным – такие у неё были не впервые. Таня вытерла кровь салфеткой и забыла о ране. Уже скоро кожа от ступни до колена стала чёрно-зелёной. Шесть месяцев спустя Таня изнемогала от боли, поскольку её кожу буквально поедала неизвестная бактерия.

За это время женщина перепробовала мази, таблетки и даже нетрадиционную медицину, но всё оказалось тщетным: порез при бритье переродился в опасную гангрену. Следующие 18 месяцев врачи боролись за ногу Тани, пока она сама не попросила их ампутировать конечность до колена. Медики отмечают, что похожие процессы могут быть излечимы у людей без хронических заболеваний. Таня же страдает от диабета, что существенно замедлило заживление и сопротивление организма.