В Вашингтоне потратят 1,5 миллиона долларов, чтобы подсчитать всех котов

В Вашингтоне, как и во многих городах, стремительно увеличивается популяция бродячих котов, и ученые ищут способы, которые позволят ими управлять. На данный момент уличные животные защищены специальной политикой государства, что усложняет процесс.

Так, бродячие коты могут быть пойманы службами по защите животных, осмотрены на предмет болезней, опасных для человека. Также ветеринары имеют право стерилизовать котов, но потом отпустить их на волю, не принимая во внимание условия жизни животных. Это привело к тому, что котов в столице становится все больше, а живут они все хуже.

В ходе проекта «D.C. Cat Count» будут подсчитаны все коты, населяющие город, в том числе и домашние, а также те, которые находятся в питомниках. На это будет потрачено всего 3 года.

Проект «D.C. Cat Count» был профинансирован многими природоохранными организациями, и сейчас имеет фонд в 1,5 миллиона долларов. Эти средства потратят на то, чтобы установить 60 высокотехнологичных камер, которые с помощью инфракрасного излучения будут отмечать и считать котов. Кроме того, будет выпущено специальное приложение для смартфонов, которое позволит всем добровольцам делиться фотографиями котов, которых они встретили в Вашингтоне. Такие меры помогут улучшить качество жизни котов, а также придумать способы управления их количеством.